Ташкент, 19 февраля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Транспортировка грузов автомобильным транспортом через коридор «Китай — Киргизия — Узбекистан» будет запущена 25 февраля 2018 года, сообщает 19 февраля «Народное слово».

Alexdejoyeuse Китайско-Киргизская граница

По данным министерства внешней торговли Узбекистана, реализация данного проекта позволит увеличить внешний товарооборот Узбекистана и раскрыть транзитный потенциал стран — участниц.

Для перевозки грузов по новому маршруту создана совместная транспортная компания ООО «Silk Road International» с автопарком из 80 автомобилей. В дальнейшем планируется увеличить количество грузовых автомобилей.

В 2018 году стороны планируют перевести до 100 тыс. тонн грузов. В настоящее время имеются заявки на 27 тыс. тонн. Интерес к транспортному коридору связан с тем, что радикально увеличивается скорость доставки грузов. Ранее грузы шли от 8 до 10 дней. По новому маршруту время доставки составит два дня.

Ожидаемая экономия составляет $2,5 млн в год, что может повысить конкурентоспособность узбекистанских товаров.

Отмечается, что реализация данного проекта позволяет активизировать другие международные стройки. Планируется, что строительство железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан позволит создать трансконтинентальный транспортный коридор Китай — Средняя Азия — Кавказ — Европа и Китай — Средняя Азия — Афганистан — Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 и 25 января в Ташкенте состоялась трёхсторонняя встреча между Китаем, Киргизией и Узбекистаном по вопросам международного автомобильного сообщения. Стороны обсуждали юридические и технические вопросы в рамках реализации проекта транспортного коридора Китай — Киргизия — Узбекистан.