Варшава, 19 февраля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Портал польского «Радио Ольштын» удалил статью о возложении цветов российским послом Сергеем Андреевым к разрушенному памятнику генерала Ивана Черняховского в польском Пененжно.

Radio Olsztyn Открытие памятника генералу Черняховскому в Пененжно. 1970 год

Как передает корреспондент ИА REGNUM, материал под заголовком «Как в Пененжно россияне отмечали 73-ю годовщину смерти генерала Ивана Черняховского» был размещен накануне в воскресенье, однако сегодня утром ссылка оказалась битой.

В статье приводится оценка российским послом так называемого закона о декоммунизации, в соответствии с которым памятники Благодарности Красной Армии должны быть снесены до 31 марта 2018 года.

«Это нарушение двусторонних соглашений от 1994 года, в том числе межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти. Во-вторых, всё это делается под предлогом борьбы с коммунизмом, но это не памятники коммунизма, а просто дань памяти солдатам, которые здесь воевали и погибали в борьбе за свободу Советского Союза и Польши. В-третьих, это дело политическое. Это не история, это политика», — цитирует дипломата «Радио Ольштын».

Также материал впервые проиллюстрирован архивными фотографиями открытия памятника генералу Черняховскому в 1970 году, на которых видны десятки солдат Войска Польского.

Напомним, вчера, 18 февраля, российская делегация, в том числе из Калининградской области, почтила память генерала Черняховского в Польше. Ровно 73 года назад Дважды Герой Советского Союза был смертельно ранен на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии (ныне Пененжно).