Волгоград, 19 февраля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Команда исследователей из Волгограда во главе с врачами Александром Ткачевым и Даниилом Арчаковым при содействии известного невролога из Самары Антона Епифанова, уже несколько лет занимаются исследованием процесса резорбции межпозвонковой грыжи диска. В своих исследованиях доктора наглядно показывают возможность уменьшения грыжи и применяют эффективные методы ускорения этого процесса. Достижения волгоградских врачей привлекли внимание всемирно известного датского ученого доктора медицинских наук профессора Ханне Алберт. Это одна из первых физиотерапевтов в мире, взглянувшая на проблему заболевания позвоночника с абсолютно новой стороны. Разработка нехирургического лечения пациентов с тяжелыми формами изменений тел позвонков типа «Модик» принесла Ханне мировую известность.

Пресс-служба 14-й медицинской конференции «Вейновские чтения» Работа врачей из Волгограда привлекла внимание мирового научного сообщества

На 14-й медицинской конференции «Вейновские чтения», которая прошла в Москве с 8 по 10 февраля 2018 года, Ханне Алберт и невролог Александр Ткачев обсудили возможность международного сотрудничества. Теперь датский профессор будет координировать исследования команды российских ученых. Совместно врачи планируют изменить основной подход в лечении грыжи межпозвонкового диска, установить новые факторы, влияющие на процесс резорбции грыжи и подарить возможность многим пациентам избежать хирургического вмешательства.