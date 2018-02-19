Ярославль, 19 февраля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Ярославле неизвестные снесли дом 1904 года постройки — бывший склад купцов Дунаевых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова Снесенный дом до разрушения

Одноэтажный дом, расположенный по адресу ул. Некрасова, 44 а был построен в 1904 году. В последние годы он использовался под офисы.

«Еще три года назад вокруг него ходили желающие снести и построить на этом месте многоквартирный дом, но тогда не получилось. Это здание хотели сделать объектом культурного наследия, но дело затянулось. Но все равно его не могли сносить без разрешения органа охраны», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Поскольку здание построено до 1957 года, оно является историческим и снести его можно только с разрешения департамента охраны объектов культурного наследия. Инициативная группы жителей соседнего дома в начале этого года написала заявление в департамент архитектуры мэрии Ярославля о проведении работ по демонтажу крыши дома на Некрасова 44 а. Городская администрация передала информацию в департамент охраны объектов культурного наследия.

«Департаментом юридическому лицу — собственнику исторического здания — направлено предостережение о недопустимости нарушения Проекта зон охраны объектов культурного наследия. Данное предостережение собственником здания получено. Документально подтвержденной информацией о сносе исторического здания департамент на данный момент не располагает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

Тем не менее, дом был снесен. Местные жители полагают, что на этом месте хотят построить десятиэтажный дом.