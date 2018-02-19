Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. 19 февраля, накануне встречи глав правительств стран — членов ЕС по поводу финансирования Евросоюза в следующем десятилетии, Нидерланды выпустили официальный документ, в котором четко обозначили свою позицию. Текст документа был опубликован в Süddeutsche Zeitung.

moritz320 Евросоюз и его проблемы

«Нидерланды не могут согласиться с увеличением своего вклада в бюджет ЕС», — говорится в нем. Организация, уменьшенная за счет Брексита, должна пересмотреть свое финансирование. Такого же мнения придерживается и канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Новые приоритетные цели должны финансироваться за счет экономии на уже существующих программах», — считают голландцы. По их мнению, необходимо серьезно реформировать сельскохозяйственную отрасль, чтобы компенсировать уход Великобритании.

Текущая многолетняя финансовая программа Евросоюза работает с 2014 по 2020 год. Ее объем достигает 963,5 млрд евро. 39% расходов составляет финансирование сельского хозяйства. Предполагается, что следующая программа, первая после выхода Великобритании из ЕС, будет принята на 2021−2027 годы. Ей будет посвящена встреча в Брюсселе 23 февраля.