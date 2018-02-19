Москва, 19 февраля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в марте подаст мотивировочную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК), который пожизненно отстранил чиновника от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом вице-премьер рассказал в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, в настоящий момент подано намерение, эта процедура займет некоторое время. При этом Мутко согласился с переносом, о котором попросил МОК.

«В марте мы должны подать мотивировочную жалобу, в апреле будет ответ МОК, потом уже будет названа дата слушания. Все идет свои чередом», — сказал Мутко.

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Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). При этом ряд руководителей, в том числе Мутко были пожизненно отстранены от участия в Играх в любом статусе. 27 декабря вице-премьер обратился в CAS с намерением оспорить решение МОК.

В январе CAS подтвердил прием апелляции от Мутко, решение по которой суд вынесет сразу после завершения Олимпиады — 25 февраля.

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