Москва, 19 февраля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Котировки черного золота начали неделю с попытки продолжить восходящую динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

eluela31 Нефть

«Поддержку после распродажи в середине прошлой недели они получают в начале текущей на ожиданиях того, что рост мировой экономики будет «переваривать» высокие объемы добычи нефти США, которые в свою очередь выбились в тройку лидеров.

Сейчас первое место в ней занимает Россия, на втором уже Штаты, а третьем Саудовская Аравия», — пояснил эксперт.

19 февраля активность рыночных игроков оставалась низкой на фоне выходного дня в США, Канаде, Китае и в Гонконге.

«Участники торгов также концентрируют свое внимание на публикуемых в четверг важных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Америке. Их динамика обязательно окажет влияние на котировки черного золота», — полагает Костенко.

Также поведение нефти будет зависеть от роста или снижения курса американского доллара, который может получить локальную поддержку на текущей неделе на волне усиления инфляционного давления.

«Наблюдая за ситуацией на рынке нефти, можно говорить о том, что по причине локального укрепления доллара, а также ожидания данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов из Штатов, цены на нефть 20 февраля, скорее всего, будут консолидироваться для марки Brent в диапазоне 64.35−65.50 с вероятной перспективой снижения.

WTI также, похоже, будет оставаться в коридоре 61.00−62.45 с такой же перспективой к снижению, если данные из США покажут рост запасов сырой нефти», — считает эксперт.

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