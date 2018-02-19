Москва, 19 февраля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Мельдоний и керлинг

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Мельдоний, ставший фактически мемом после серии скандалов и обвинений российских спортсменов, снова попал в топовые заголовки: на этот раз обвиняется бронзовый призер Игр в миксте, керлингист Александр Крушельницкий. Под ударом не только его медаль на Играх, но и вновь репутация России.

И объект, и способ атаки выбраны точно: керлингист с супругой достойно выступили и стали звездами соцсетей, а мельдоний уже прочно ассоциируется с Россией. Пока официальной информации о результатах вскрытия пробы Б спортсмена нет, но «источники» уже говорят о найденном в ней мельдонии.

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О возможном обнаружении мельдония в допинг-пробе «А» Александра Крушельницкого стало известно 18 февраля. В случае подтверждения судьбу самого спортсмена и его медали будет решать Спортивный арбитражный суд (CAS). И, конечно, российских спортсменов ожидают новые атаки и волны критики.

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Сорванная тренировка

Допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) не стали стесняться и сорвали тренировку фигуристки из команды «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) Алины Загитовой. Фигуристка вышла на официальную тренировку вечером 18 февраля, но завершила ее спустя несколько минут — к ней за сбором крови пришёл допинг-офицер WADA.

Загитова ранее стала серебряным призёром командного турнира Олимпийских игр. В произвольной программе она показала лучший результат, намного опередив ближайших конкуренток.

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Аптеки против Минпромторга

В России в результате законодательных новшеств на рынке лекарств могут не только подорожать рецептурные препараты, но и резко сократиться количество аптек. Это связано с законопроектом Минпромторга, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарственных препаратов.

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Представители крупнейших аптечных сетей заявили, что закроют чуть ли не половину аптек — те, которые находятся рядом с продуктовыми магазинами. В основном это аптечные пункты в небольших городах. Выручка таких аптек невысока, и поэтому любое ее снижение может быть критичным.

Инициатором идеи разрешения продажи безрецептурных препаратов в обычных продовольственных магазинах выступил вице-премьер Игорь Шувалов ещё в 2014 году. В конце 2017 года соответствующий законопроект был разработан Минпромторгом РФ. Против новшества на обсуждении документа проголосовало 99,55% экспертов.

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Работодатели врачей не учат

Не всё хорошо и у медицинских работников: закон, требующий того, чтобы переквалификация врачей происходила за счёт работодателя, выполняется либо с опозданием, либо не выполняется вовсе. Иными словами, власть нашла ещё один способ избавиться от «лишних» медработников.

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Несмотря на нормы трудового кодекса, в России не выделяют достаточных средств на переобучение врачей. А сами эскулапы в массе своей не могут позволить себе курсов и выездов на международные конференции — это дорого.

Масленица

Пользователи социальных сетей активно обсуждают сразу два события, произошедших в последний день Масленицы — теракт в Кизляре (Дагестан), где 22-летний местный житель расстрелял прихожан православного храма Георгия Победоносца, и сжигание 30-метрового арт-объекта в виде католического храма, построенного из веток, в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

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Пользователи соцсетей выражают соболезнования родственникам погибших в теракте и пытаются понять, что стало причиной трагедии. Часть комментаторов считает, что за терактом стоит религиозная подоплека и убийца пяти женщин хотел посеять в регионе межрелигиозную вражду.

«Пылающая готика» в Калужской области обернулась скандалом. Автор арт-объекта скульптор Полисский публично извинился за содеянное.

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От Украины устали

16—18 февраля в Мюнхене (Германия) прошла международная конференция по безопасности. Украинская делегация, которую возглавил президент Украины Петр Порошенко, попыталась вписать свою повестку в глобальный тренд и найти союзников и партнеров для урегулирования российско-украинского конфликта.

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Эксперты и политики по-разному оценивают результативность работы украинской делегации. В целом Киеву не удалось вывести свои вопросы во главу повестки дня.

Вслед за корью

На Украине, активно продолжающей свои мелкие пакости, разыгрывается новая трагедия: вслед за корью и гриппом, жертвами которых в первую очередь стали дети, пришел вирусный гепатит А.

Вспышка зафиксирована в Харьковской области, там гепатитом А заболел 41 человек, среди заболевших 19 детей, зарегистрировано девять семейных вспышек. Распространяться вирус мог через водопроводную воду.

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Что касается кори, то, по словам депутатов верховной рады, эпидемию на Украине «уже не остановить». Однако вслед за корью придут дифтерия и полиомиелит, против которых необходимо срочно принимать меры.

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Так, смертность от дифтерии достигает 50%. А охват вакцинацией в стране едва ли позволяет говорить хоть о какой-то защите детей.