Киев, 19 февраля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Монумент Славы в честь победителей в Великой Отечественной войне демонтируют во Львове, заявил заместитель главы города Андрей Москаленко, сообщает 19 февраля УНИАН.

Russianname Монумент Славы (Львов)

По словам Москаленко, памятник находится якобы в «аварийном состоянии», в связи с чем его необходимо срочно снести. Чиновник отметил, что снос памятника планируется на весну 2018 года, причем на это будут потрачены деньги украинских налогоплательщиков.

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Однако простого сноса памятника мэрии Львова показалось недостаточным. Москаленко заявил, что Монумент Славы будет перенесен в музей «Территория террора». Как соотносятся победители фашизма и террор — украинский чиновник не уточнил, также как не пояснил он, почему нельзя памятник отреставрировать.

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Напомним, в 2013—2014 годах на Украине прошел «Евромайдан», в результате которого был свергнут бывший президент Украины, а к власти пришли украинские националисты. Под лозунги о «европейских демократических ценностях» на Украине стали насаждать бандеровскую идеологию, попутно уничтожая не только память об СССР, но и память о Великой Отечественной войне.