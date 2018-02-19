Санкт-Петербург, 19 февраля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В Петербурге адвокаты активистки «Другой России» и волонтера ДНР Ирины Воронцовой продолжают оспаривать аннулирование ее вида на жительство в РФ, запрет въезда в Россию и, как следствие, вероятную высылку на Украину. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти официально заявляют, что в случае с Воронцовой действуют в соответствии с законом.

Vk.com/drugoross Ирина Воронцова (скриншот группы «ВКонтакте")

Напомним, гражданку Украины Воронцову хотят выслать из России за совершение административных правонарушений в ходе уличных акций.

Представители защиты Воронцовой отмечают, что оспаривают как сам факт якобы совершенных ею в РФ правонарушений, так и принятое на основании этих правонарушений решение. Как сообщил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM адвокат Воронцовой Алексей Калугин, заседание суда по этому вопросу состоится во вторник, 20 февраля.

Если адвокатам в суде не удастся доказать, что их подзащитная не совершала никаких правонарушений, и если не удастся доказать, что даже факт совершения таких нарушений необязательно влечет за собой запрет на въезд в страну, то они будут добиваться предоставления Воронцовой политического убежища в России.

В свою очередь в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уверены, что закон не позволяет, а именно обязывает применять к иностранному правонарушителю подобную меру пресечения:

«Принятое решение о неразрешении въезда в РФ указанному иностранному гражданину и как следствие однозначное основание для аннулирования ранее выданного вида на жительство является обязательным в отношении любого иностранного гражданина, неоднократно в течение трех лет привлекавшегося к административной ответственности за совершение административного правонарушения на территории РФ», — сообщили в пресс-службе Главка полиции в комментарии для ИА REGNUM.

Адвокаты Воронцовой в свою очередь цитируют пункт 4 статьи 26 федерального закона №114 («О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»), в котором сказано следующее:

«Въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствие с законодательством РФ за совершение административного правонарушения на территории РФ».

Адвокаты полагают, что формулировка «может быть» подразумевает, что представители власти должны при вынесении решения учитывать все остальные факторы. А они, по мнению адвокатов, вовсе не свидетельствуют о том, что Воронцова — опасный для РФ преступник.

Активистка «Другой России» и экс-волонтер ДНР принимала участие в пророссийских акциях на территории Украины еще в домайданный период. В последнее время она живет в Петербурге, ее муж — гражданин России. В ноябре 2017 года Воронцова была задержана на акции «Другой России». Ей вменяют участие в несогласованной акции и неповиновение требованиям сотрудников полиции. Таким образом, требуемые законом «два и более правонарушений» были якобы совершены в течение одной минуты.

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Адвокаты Воронцовой настаивают на том, что активного участия в ноябрьской акции она не принимала. По их мнению, в ГУ МВД должны руководствоваться не только своеобразно понимаемой буквой закона, но еще и духом. Ведь по сути гражданина пророссийских взглядов предлагается выдать властям Украины, где ей грозит 15 лет тюрьмы за работу в ДНР, на основании якобы имевшего места участия в одной несогласованной акции. Едва ли такую «меру пресечения» можно назвать пропорциональной.