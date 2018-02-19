Анкара, 19 февраля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В общей сложности 969 человек были задержаны правоохранительными службами Турции на границе, сообщает 19 февраля Anadolu.

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Мигранты пытались незаконно пересечь турецкую границу, беженцы проникали в основном с сирийской территории.

В заявлении Генерального штаба Турции говорится, что 835 человек были родом из Сирии, один человек прибыл из Ирака, шестеро из Ирана.

Кроме того, 36 человек пытались проникнуть в Турцию из Греции, а 91 человек, напротив, из Турции в Грецию.

Напомним, в результате многочисленных конфликтов на территории Ближнего Востока, особенно в Сирии, огромное количество беженцев пытается проникнуть на территорию ЕС. Наиболее удобной для этих целей территорией становится территория Турции.

В 2015 году Анкара и Брюссель заключили соглашение, по которому Турция закрывает границу для мигрантов. Данная сделка значительно сократила въезд беженцев на территорию содружества.