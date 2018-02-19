Москва, 19 февраля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает поддерживаться несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Банк России Рубль

«С одной стороны, ему поддержку оказывает фактор налогового периода, когда экспортеры обязаны продавать часть валютной выручки на внутреннем валютном рынке, с другой, все еще существующий высокий спрос на рублевые активы», — пояснил эксперт.

В первую очередь для нерезидентов интересны российские облигации федерального займа (ОФЗ), которые позволяют все еще довольно таки неплохо зарабатывать на разнице между внутренними и внешними процентными ставками.

«Дополнительную поддержку рубль также получает на волне высоких цен на сырую нефть, которые несмотря на коррекцию остаются на приемлемо высоком уровне и поддерживают курсы сырьевых валют, к которым также относится и российская национальная валюта», — отметил Костенко.

Оценивая вероятную динамику курса рубля по отношению к американскому доллару и единой европейской валюте, можно предположить, что 20 февраля, а также, вероятно, и до конца текущей недели рубль в паре с американским долларом будет остаться в диапазоне 55,85−58,65 рубля за доллар.

«В паре с евро рубль может получить 20 февраля поддержку, если публикуемые из еврозоны данные индекса экономических настроений от ZEW покажут снижение. На этой волне пара евро/рубль, вероятнее всего, продолжить падение к отметке в 69 рублей за евро», — считает эксперт.

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