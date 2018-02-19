Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Молдавия хочет «дружеских» отношений с Россией, что подразумевает ее уход из Приднестровья и отказ от «вмешательства» в молдавскую политику. Об этом заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Молдавии

Отношения Молдавии с Россией на нынешнем этапе Филип назвал сложными.

«Мы хотим сбалансированных дружеских отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не было бы политизировано, а диалог — основывался на взаимном уважении», — отметил премьер.

Он добавил, что Кишинев ждет от Москвы «реального желания помочь в урегулировании приднестровского конфликта» и выведения из Приднестровья вооруженных сил и боеприпасов.

Филип отметил, что в конце этого года в Молдавии состоятся парламентские выборы, и «власти сделают все необходимое, чтобы они прошли свободно и справедливо».

Говоря о ситуации в регионе и в мире, молдавский премьер сказал, что главная проблема нынешней ситуации в международных делах — непредсказуемость.

«Это порождает недоверие к институтам и правилам, политическую дезориентацию, препятствует иностранным инвестициям, что влияет на экономический рост», — сказал он.

В особенности от неопределенности и нестабильности, по его словам, страдают страны Восточной Европы. «Через Восточную Европу проходят основные направления геополитического деления между Востоком и Западом», — заявил Филип. Другая проблема, по его словам, — собственно Россия и необходимость выстраивания с ней отношений.

«Республика Молдова сталкивается со всеми этими проблемами в разной степени, однако она пытается их решить или сократить», — подвел итог молдавский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что парламент Молдавии 8 февраля утвердил декларацию, осуждающую Россию за «вмешательство» в молдавскую политику и «пропагандистские атаки» на Кишинёв. Декларация молдавского парламента стала ответом на заявление Госдумы РФ, осуждающее дискриминацию российских СМИ в Молдавии. Ранее молдавские власти запретили ретрансляцию российских новостных и информационно-аналитических программ.