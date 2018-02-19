Севастополь, 19 февраля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. На месте могилы неизвестного солдата времён Великой Отечественной войны в одном из севастопольских посёлков вырос двухметровый забор. Местные ветераны обеспокоены судьбой захоронения, а чиновники обещают разобраться, поскольку слышат о нём впервые, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь — город-герой

По словам руководителя поселкового совета ветеранов Надежды Макаренко, там давно стоял дом, а в последние несколько лет его огородили большим забором и разровняли земельный участок вместе с могилой.

«Насколько я знаю, перезахоронения не было. Мы встречались сегодня с председателем Верхнесадовского муниципального совета Михаилом Хрячковым, который уже получил «по шапке» от заместителя губернатора. Он говорит, что в первый раз о ней слышит. Каким именно образом он ухитрился о ней не знать, ведь ранее ему неоднократно рассказывали», — удивляется Надежда Макаренко.

Чиновник пообещал, что будет беседовать с хозяином земельного участка и выяснит все обстоятельства дела, связанного с захоронением, которое, скорее всего, нигде не было зарегистрировано.

По информации начальника штаба материально-технического обеспечения военно-мемориальной службы ЧФ РФ Михаила Никитина, их организации также ничего не известно о существовании могилы в посёлке Дальний.

«Скорее всего, она неучтённая. При этом отмечу, что уже почти десять лет занимаюсь данной работой и ещё ни разу не встречался с фактами грубого уничтожения воинских захоронений. Это же Севастополь, наши люди сами ухаживают за могилами. Тут надо разбираться. Я допускаю, что когда «большие кошельки» могли находить останки воинов, то втихомолку их перезахоранивали, когда строили себе дачи на мысе Фиолент. Такие разговоры были, но свидетелем данных фактов я не был, поэтому утверждать не буду», — подчеркнул он.

По словам специалиста, согласно российскому законодательству, за воинские захоронения отвечает и ведёт соответствующий учёт местная администрация, а на территории закрытых воинских частей, городков — их командиры.

«Никто не может без разрешения или в обход процедуры перезахоронения заниматься уничтожением воинского захоронения и вообще какого-либо памятника, имеющего историческое либо военное значение. Если при каком-то строительстве находят воинское захоронение, поисковики официально проводят эксгумацию, всё оформляют, а потом уже перезахоранивают», — пояснил Михаил Никитин.

Член Общественной палаты Севастополя, участник Севастопольского регионального отделения Российского военно-исторического общества Григорий Донец сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что неучтённые могилы сложно будет восстановить, но такие механизмы есть, и они работают.

«К примеру, мне однажды поступила информация о том, что на месте 702-й батареи человек строит себе дом. Я выехал туда вместе с руководителем региональной поисковой организации, зафиксировал, что памятный знак уже убрали, а над подземельем стоит три этажа. Мы подали соответствующее заявление в полицию, в управление охраны объектов культурного наследия, где нам ответили, что данный объект не является объектом культурного наследия, и они ничего не могут поделать. Но спустя время по представлению городского департамента по имущественным и земельным отношениям выяснилось, что земельный участок находится за пределами жилищного кооператива, и суд принял решение снести это здание и принять необходимые меры для его внесения в перечень объектов культурного наследия», — отметил Григорий Донец.

Он также напомним, что на территории города есть несколько видов захоронений: времён Великой Отечественной войны, гражданской войны, Крымской войны.

«Работа по постановке на учёт неизвестных могил ведётся постоянно, захоронения вскрывались, вскрываются и будут вскрываться. У нас в 1942 году после завершения обороны Севастополя на одном только Херсонесе осталось свыше 80 тысяч наших бойцов. А в 1944 году там же полегло ещё порядка 35—50 тысяч немцев. Наши поисковики по архивным документам уже много лет регулярно ведут поисковые работы и находят останки наших воинов, которых каждый год ко дню Победы торжественно перезахоранивают, от 90 до 130 останков», — рассказал специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, под Севастополем в районе села Гончарное после развала Советского союза появилось старое «Немецкое кладбище», на котором покоится прах почти 25 тысяч офицеров и солдат вермахта. Некрополь находится практически в идеальном состоянии.

При этом с уважением к советским воинам в самой России и за её пределами дела обстоят гораздо хуже: в Грузии взорвали Мемориал воинской славы; в Мадриде на захоронениях и памятниках советских бойцов, сражавшихся в гражданской войне, нарисовали свастики; в Вене залили краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Помимо этого, тысячи бойцов Красной Армии до сих пор лежат в болотах под Ленинградом.