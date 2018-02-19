Киев, 19 февраля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что её обманом сняли в агитационном ролике для предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко. Об этом она сообщила в видео, который опубликовала 18 февраля на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы facebook.com/people/Анастасія-Приходько Анастасия Приходько

По словам певицы, министр культуры Украины Евгений Нищук предложил Приходько поучаствовать в социальном проекте, направленном на поддержку и развитие Украины. В ролике она говорит:

«Развивайте украинское пространство, украинскую культуру, слушайте украинское — это модно».

Однако позже выяснилось, что эта видеозапись стала частью агитационного ролика Порошенко.

«Жестко и подло моё имя использовали в своих политических играх. Это очень унизительно. Это очень гадкий поступок, у которого нет названия. Я требую немедленных объяснений, почему так произошло. Я требую немедленно снять ролик с эфира или вырезать мою часть из него, потому что я не имею никакого отношения к предвыборной кампании Петра Порошенко», — заявила Приходько.

После этого заявления украинское издание «Табло ID» связалось с пресс-службой министра культуры Украины. Там сообщили, что разговор Нищука с Приходько действительно был относительно «простого принципиального согласия в съемках условного видеоролика». Все дальнейшие переговоры велись с продюсерами ролика и менеджером певицы Денисом Путинцевым, которого проинформировали о содержании съемок.

Путинцев опроверг эту информацию. На своей странице в Facebook сегодня, 19 февраля, он написал, что Приходько попросила помочь организовать съемки социального ролика в поддержку украинской культуры, поскольку сняться в этом ролике ее попросил Евгений Нищук.

«Ни о каких политических фигурах в момент переговоров речи не шло. Во всяком случае, в момент переговоров со мной. Никаких документов, разрешающих использование образа артистки до, во время или после съемок, мы не подписывали», — пишет менеджер.

Он также добавил, что участвовать в чужих политических играх не собирается, и все дальнейшие переговоры с медиа продолжит адвокат певицы.

Агитационный ролик Порошенко уже перемонтировали, вырезав из него фрагменты с участием Анастасии Приходько. Старую версию видеозаписи удалили из свободного доступа YouTube.

Между тем в агитационном проморолике нелегально использовали не только кадры с певицей, но и музыку, которую «позаимствовали» на сервисе для продажи музыки в интернете AudioJungle. Администраторы страницы EuroMaydan в Facebook заметили, что на 2-й и 11-й секундах видео отчетливо слышен AudioJungle Watermark, что свидетельствует об использовании музыки без разрешения. При загрузке композиции на сервис для защиты от несанкционированного использования на трек накладывается водяной знак.