Москва, 19 февраля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить изменения в нормативно-правовые акты для диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, правительству РФ будет предоставлено право утверждать номенклатуру и определять размер доли производимой предприятиями ОПК продукции гражданского назначения, подлежащей закупке государственными и муниципальными заказчиками, а также госкорпорациями и компаниями с госучастием.

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Кроме того, кабмину поставлена задача снизить для предприятий ОПК минимального объема инвестиций в инвестпроект, который реализуется в соответствии со специальным инвестконрактом для получения ими статуса единственного поставщика.

Также Путин поручил отменить для организаций ОПК комплекса ограничений, касающихся количества продукции гражданского назначения, которая может поставляться единственным поставщиком при реализации инвестиционного контракта.

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Помимо этого, правительству поручено установить возможности заключения контрактов жизненного цикла при реализации специнвестконтрактов, а также ведение предприятиями ОПК раздельного учета затрат на производство продукции гражданского назначения.

Изменения в нормативно-правовые акты должны быть подготовлены правительством до 15 июля 2018 года. Ответственный — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.