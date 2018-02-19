Кемерово, 19 февраля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Идея разнести судебные инстанции по разным территориям выглядит очень логично, считает депутат Государственной думы от Кемеровской области Антон Горелкин («Единая Россия»).

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Отметим, что, согласно законопроекту о создании в России кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, который Госдума ранее приняла в первом чтении, кассационный суд в том числе будет расположен в городе Кемерово.

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«Сегодня любой областной суд — это три разных судебных инстанции под одной крышей: суд первой инстанции, апелляционный суд и кассационный. Такая концентрация плохо сказывается на работе самих судов и на обществе. Есть подозрения, в ряде случаев не лишённые оснований, что судьи разных инстанций бывают взаимозависимы и стараются своими решениями не портить настроение региональным элитам. Грубо говоря, вы недовольны решением суда и подаёте апелляцию в другую судебную инстанцию, которая должна пересмотреть решение первой независимо. Но они, эти судьи разных инстанций, в соседних кабинетах сидят, по одним улицам ходят, у них общие профессиональные и личные связи. На таком фоне идея разнести судебные инстанции по разным территориям выглядит очень логично», — высказал ИА REGNUM своё мнение Антон Горелкин относительно появления в России пяти апелляционных и девяти кассационных округов.

Парламентарий отмечает, что в реформе предусмотрен принцип межрегиональности — границы новых судебных округов не будут совпадать с административными границами субъектов РФ. Не будут совпадать друг с другом территории апелляционных и кассационных судов. Это, по его словам, нужно, чтобы максимально защитить суды от возможного влияния региональных властей и местных бизнес-сообществ.

«Если всё получится сделать так, как запланировано, то решения суда, вынесенные в одном городе, будет проверять суд в другом городе и даже в другом регионе. Очевидно, что это весьма эффективная антикоррупционная мера. Конечно, большинство кемеровчан не заметят никаких разительных перемен в своей обычной жизни в связи с судебной реформой. Но зато, если им придётся обращаться в суд, они поймут и почувствуют, что интересы законопослушных граждан стали лучше защищены», — считает Горелкин.

Новосибирский юрист Алексей Крестьянов также положительно отозвался относительно инициативы.

«Мы очень рады. Доверие к судебной системе России может восстановиться», — сказал Крестьянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. Авторы законопроекта считают, что существующая сегодня ситуация, когда апелляцию и кассацию рассматривает один суд субъекта РФ, приводит к искушениям, связанным с коррупционными проявлениями и региональным давлением. После принятия закона в стране будут созданы девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах судебных кассационных округов и пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах судебных апелляционных округов. Кассационные суды будут располагаться в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово, Владивостоке, а апелляционные суды общей юрисдикции — в Иванове или Воронеже, Санкт-Петербурге, Сочи (рассматривается и Краснодар), Нижнем Новгороде, Томске. Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2018 года. Судебная реформа может обойтись в 5 млрд рублей.