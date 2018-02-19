Нефть держится в плюсе
Москва, 19 февраля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 19 февраля держится в плюсе за счет некоторого обострения геополитического фона на Ближнем Востоке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
Снова встает вопрос об иранской ядерной программе, только в этот раз его инициирует Израиль.
«Если израильские реплики в адрес Ирана не получат продолжения, эмоциональная премия в нефти сдуется так же быстро, как и появилась», — полагает эксперт.
Баррель североморского сорта Brent к настоящему времени стоит $65,24 (+0,6%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $62,09 (+0,8%).
«Пятничная статистика от Baker Hughes, тем временем, оставляет в силе «медвежий» сигнал», — отметила Бодрова.
Численность буровых установок в США не изменилось по сравнению с предыдущей неделей, в годовом сопоставлении рост сейчас составляет 224 единицы.
«Однако пока рынок сосредоточился на ином — ближневосточный фактор может быстро «разогреть» котировки и поднять их без особенных усилий», — считает эксперт.
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