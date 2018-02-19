Москва, 19 февраля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 19 февраля держится в плюсе за счет некоторого обострения геополитического фона на Ближнем Востоке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Снова встает вопрос об иранской ядерной программе, только в этот раз его инициирует Израиль.

«Если израильские реплики в адрес Ирана не получат продолжения, эмоциональная премия в нефти сдуется так же быстро, как и появилась», — полагает эксперт.

Баррель североморского сорта Brent к настоящему времени стоит $65,24 (+0,6%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $62,09 (+0,8%).

«Пятничная статистика от Baker Hughes, тем временем, оставляет в силе «медвежий» сигнал», — отметила Бодрова.

Численность буровых установок в США не изменилось по сравнению с предыдущей неделей, в годовом сопоставлении рост сейчас составляет 224 единицы.

«Однако пока рынок сосредоточился на ином — ближневосточный фактор может быстро «разогреть» котировки и поднять их без особенных усилий», — считает эксперт.

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