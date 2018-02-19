Душанбе, 19 февраля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Руководство министерства внутренних дел Таджикистана обещает воспитать сотрудников ведомства. Стражей порядка обязали соблюдать этику поведения и общения с иностранными туристами и поручили выучить английский язык. Об этом заявил глава МВД генерал-лейтенант милиции Рамазон Рахимзода.

News.tj Таджикская милиция

По словам начальника пресс-центра ведомства Умарджони Эмомали, такое решение было принято в связи с тем, что президент Эмомали Рахмонобъявил 2018 год Годом развития туризма.

«Многие наши сотрудники говорят по-русски, и, конечно, было бы лучше, если они более или менее сносно понимали не только речь, но и могли общаться с туристами на английском», — пояснил Умарджони Эмомали.

Он отметил, что стражи правопорядка теперь обязаны овладеть английским языком хотя бы на элементарном уровне, чтобы суметь поприветствовать человека, объяснить иностранцу, как добраться до нужного ему места и пожелать счастливого пути.

Занятия, которые проводятся в определенные дни и часы милиционеры обязан посещать в свободное от службы время.

Напомним, что таджикские правоохранители нередко становились «героями» соцсетей, когда посетившие Таджикистан иностранные туристы делились своими впечатлениями от поездки в эту среднеазиатскую страну. Как правило, недовольство зарубежных гостей вызывало вымогательство, в том числе за возможность фотографировать памятники.

Напомним, ранее руководство ведомства взялось и за внешний вид сотрудников. С декабря 2016 года все стражи правопорядка обязаны следить за своим весом под страхом увольнения. Так, в 2017 году за избыточный вес лишились работы два десятка сотрудников, так и не сумевших похудеть до допустимых параметров: «при росте 168−170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов».