Москва, 19 февраля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Российский рубль 19 февраля торгуется совсем неактивно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Россиянин» игнорирует всплеск активности в нефти, сочтя его, по всей видимости, излишне эмоциональным», — считает Бодрова.

Сегодня, 19 февраля, в США выходной, и нерезидентов на площадке очень мало. Особенных новостей сегодня также нет, и у рынка появляется возможность сэкономить силы и привести нервы в порядок.

«Фактор налогового периода для рубля вступит в силу ближе к концу недели, но излишне полагаться на него не стоит.

Доллар США пока стабилизируется в прежнем низком диапазоне 56,20−56,85 руб., евро — в границах 69,80−70,45 руб.», — отметила эксперт.

Добавим, 19 февраля, доллар США торгуется по 56,41 руб. (+0,03%). Евро оценивается в 69,97 руб. (+0,02%).

Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 20 февраля, составляют 56,34 руб. за американскую валюту и 69,90 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 1 и 74 копейки соответственно.

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