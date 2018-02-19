Брейтово, Ярославская область, 19 февраля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В Брейтовском районе отметили День памяти героев Ситской битвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Брейтовского района. Битва произошла 4 (17) марта, но в Ярославской области юбилей приурочили к дню памяти святого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича, который отмечается раньше — 4 (17) февраля. Князь Юрий возглавлял русское войско в неудачной битве на реке Сить.

Yarregion.ru Реконструкция Ситской битвы

День памяти начался с литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском. Затем состоялся крестный ход до храма Архистратига Михаила в селе Семеновском, где прошла панихида по убиенным воинам. Далее гостей ждала литературно-музыкальная композиция «Ситская битва. Память длиною в 780 лет». Место битвы на реке Сить до сих пор точно не установлено, за него «спорят» между собой Ярославская и Тверская области.

«В начале марта мы проведем краеведческие чтения и съездим в Тверскую область, где тоже отмечают эту дату, чтобы выступить с докладами про Ситскую битву там», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления культуры администрации Брейтовского муниципального района Ольга Батухтина.

В памятных событиях принял участие епископ Рыбинский Вениамин и зампредседателя правительства Роман Колесов. Из Тверской области приехал реконструкторский клуб «Городецко», который воссоздал элементы сражений времен Ситской битвы.

Битва на реке Сить произошла 4 марта 1238 года. Князь Юрий Всеволодович, оставив столицу великого княжества Владимир, ушел в северные леса для сбора сил русских. Он надеялся на помощь своего брата, новгородского князя Ярослава. На помощь Юрию Всеволодовичу пришли дружины его племянников — ярославского, ростовского и угличского князей. Однако в результате внезапного нападения отряда монгольской конницы войско русских было практически полностью уничтожено, убит был и великий князь. Разгромом на Сити монголы фактически завершили завоевание Северо-Восточной Руси.