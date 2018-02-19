Москва, 19 февраля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон, обвинивший Российскую Федерацию во вмешательстве в выборы-2016, не приводит конкретных фактов по данному делу. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Если я правильно понимаю, это перечень 13 лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, — заявил Лавров. — Но конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел».

По его словам, Вашингтон «доказательств» о вмешательстве Москвы в выборы в США так и не предоставил.

Читайте также: Генпрокурор США выдвинул обвинения против граждан РФ, «влиявших на выборы»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2018 г. генеральная прокуратура США выдвинула обвинения против 13 граждан РФ в связи с якобы «вмешательством в выборы». Позже официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала обвинения США абсурдом.

Читайте также: Володин с критикой: 13 граждан РФ не могли помешать выборам в США