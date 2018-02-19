Калуга, 19 февраля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Калужская область заняла 11 место в рейтинге внутреннего туризма самых популярных регионов России по итогам 2017 года, опубликованного аналитическим агентством «ТурСтат».

Пресс-служба правительства Калужской области Калуга

Читайте также: Калужские проекты в сфере туризма отмечены на всероссийском конкурсе

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за 2017 год Калужскую область посетило 2,5 млн туристов. Это на 13% больше, чем в 2016 году.

Ранее по теме: Топ-20 самых бюджетных городов России для путешествий осенью

Рейтинг агентство «ТурСтат» представлен по результатам анализа статистики внутреннего туризма. В него не включены Москва (более 21 млн туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 млн туристов в 2017 году).

Читайте также: Топ-20 самых бюджетных городов России для путешествий осенью

Топ-10 самых туристических регионов России (по популярности в 2017 году) составили Краснодарский край, Подмосковье, Крым, Приморье, Владимирская область. Также сюда вошли Ярославская область, Татария, Вологодская, Тюменская и Свердловская область.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направлением у туристов из России в новогодние праздники в 2018 году стал Сочи. Провести здесь новогодние каникулы планировала половина внутренних туристов. Также предпочтение они отдали Крыму, Москве и Московской области, Кавказским минеральным водам и Санкт-Петербургу.