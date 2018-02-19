Дамаск, 19 февраля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Ополченцы, союзные правительственным войскам Сирии, готовы вступить в Африн в самое ближайшее время, сообщает 19 февраля Agence France-Presse.

Hajij.com Курдские ополченцы

Данную информацию подтверждают правительственные СМИ, подчеркивая, что подобное решение стало возможно после переговоров с курдскими ополченцами, сражающимися с Турцией.

«Народные войска прибудут в Африн в течение ближайших часов, чтобы поддержать местных жителей против турецкой агрессии», — говорится в заявлении сирийских СМИ.

«Это произойдет в рамках поддержки жителей, а также территориальной целостности и суверенитета Сирии», — добавляется в заявлении.

Напомним, сирийский Африн в настоящее время удерживается Отрядами народной самообороны Сирии, состоящей преимущественно из курдов. Они ведут борьбу с турецкой агрессией, начавшейся 20 января.

Турция, в свою очередь, утверждает, что операция «Оливковая ветвь» на территории Сирии призвана обеспечить безопасность и стабильность региона от террористической угрозы.