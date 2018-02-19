Москва, 19 февраля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте использовал картинку с нераскрывшимся пятым олимпийским кольцом. Это произошло в Сочи на церемонии открытия Игр 2014 года.

Olympic.org Скриншот

Картинка стоит как заставка на странице с ошибкой 404. Пользователи попадают на нее, когда требуемая страница не найдена.

«Иногда все идет не так, как планировалось», — говорится внизу странички.

Напомним, в 2014 году в Сочи на церемонии открытия Зимней Олимпиады не раскрылась в олимпийское кольцо одна из больших снежинок.

Инцидент стал мемом в социальных сетях.