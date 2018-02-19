Киев, 19 февраля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. 16—18 февраля в Мюнхене (Германия) прошла международная конференция по безопасности. Украинская делегация, которую возглавил президент Украины Петр Порошенко, попыталась вписать свою повестку в глобальный тренд, отмечая, что события в Крыму и Донбассе являются угрозой для стабильности всех стран Запада. При этом Киев использовал Мюнхенскую конференцию для поиска союзников и партнеров для урегулирования российско-украинского конфликта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В целом повестка дня конференции особое внимание уделила будущей роли Европейского союза и его отношениям с Россией и США. При этом участники конференции обсудили ядерную программу Северной Кореи, конфликты на Ближнем Востоке — особенно ухудшение отношений между странами Персидского залива. Также политики и дипломаты активно обсуждали вопрос ввода миротворцев ООН на Украину.

Эксперты и политики по-разному оценивают результативность работы украинской делегации. В частности, депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук подверг резкой критике слова Порошенко о том, что Украина «не будет побеждать Россию».

«Президент воюющей страны перед политическим мировым бомондом на Мюнхенской конференции безопасности заявляет, что Украина не собирается побеждать Российскую Федерацию … Не собирается побеждать … Представьте, такое заявление из уст Черчилля или де Голля… не можете представить? Я тоже! Того, кто готовил это выступление президенту, надо просто расстрелять, потому что этот человек — вражеский диверсант», — отметил Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

Он также сообщил, что рада не даст согласия на ввод миротворцев ООН, если их мандат не будет предусматривать контроль российско-украинский границы.

«Присутствие миротворческой миссии ООН в Донбассе ничего не даст, если она не будет введена непосредственно на украинско-российскую границу. Миротворцы могут сколько угодно патрулировать вверенные им территории, но это не имеет никакого смысла, пока агрессор будет поставлять через открытую границу оружие и наемников», — пояснил Мосийчук.

В свою очередь депутат, член фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин сообщил, что в Мюнхене украинский вопрос был «даже не в топ-10 проблем, которые обсуждаются».

«В мире большое количество проблем безопасности, и есть определенная усталость от украинского вопроса, который не движется в сторону решения. Да, нас упоминают в своих речах. Так, министерства обороны Германии и Франции, которые открывали high-level дискуссию, вспомнили Украину в контексте Минских договоренностей в начале своих выступлений… А вот генсек ООН Антониу Гутерреш, в отличие от предыдущих спикеров, ни разу не упомянул о конфликте на Донбассе и в Крыму, хотя за 20 минут своего выступления перечислил почти все горячие точки в мире, о которых я уже и забыл. Это плохой сигнал для нашей дипломатии», — отметил Рябчин, передает пресс-служба партии.

При этом координатор «комитета патриотических сил Донбасса» (КПСД), журналист Сергей Гармаш назвал мюнхенский доклад по миротворцам в Донбассе «котом в мешке» для Украины.

«The New York Times цитирует автора «мюнхенского» доклада по миротворцам на Донбассе Ричарда Гована. По его мнению, через год после введения миротворцев нужно проводить местные выборы, а потом еще два года держать миротворцев «на период успокоения». Два момента: во-первых, почему год именно после введения миротворцев, а не установления контроля над границей и разоружения незаконных военных формирований? Во-вторых, если уже избраны законные органы местной власти, то зачем там миротворцы, почему их функции не могут выполняться законной украинской полицией и армией? А вообще, такое ощущение, что нам опять подсовывают кота в мешке и хотят решать нашу проблему, нас не спрашивая», — написал Гармаш в ФБ.

В то же время депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул призвал Киев занять лидерские позиции в решении своих экономических проблем и в международных переговорах по восстановлению мира в Донбассе.

«Нынешняя власть не занимается этим, поскольку зарабатывает на войне и планирует использовать «военную риторику» на следующих выборах. Необходимы перевыборы, тогда будет реально активизирован вопрос восстановления мира. Мы подали соответствующие законопроекты в парламент, но их блокируют уже третий год… Если мы будем слабыми и вечно бегать и выбирать, чьей колонией быть, то тогда все будут этим пользоваться. Или вы всерьез считаете, что Украина сегодня не является полуколониальной страной? У нас сегодня внешнее управление», — отметил Вилкул в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, журналист Роман Цимбалюк считает, что в Мюнхене участникам «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) было нечего обсуждать.

«РФ хочет получить лавры «миротворца», сохранив контроль за отдельными районами Донецкой и Луганской областей… Реально есть две позиции. Российская: «Донбасс — это Украина, но мы его, как и Крым, не отдадим». Украинская (аналогичная с западными странами): раз у нас «внутриукраинский конфликт» — вводим на всю территорию миротворческую миссию ООН с контролем границы. Причем это уже колоссальный компромисс, так как часть территории де-факто на время передаётся под контроль международной администрации. И что мы слышим из Кремля — об этом не сказано в Минских соглашениях. Там нет вообще ни слова о миротворцах… Даже немцы открытым текстом говорят, что разворачивание миротворческой миссии — уже повод для снятия/смягчения санкций», — пишет Цимбалюк в ФБ.

Напомним, в Мюнхене президент Украины Порошенко сделал ряд заявлений. В частности, глава украинского государства отметил, что «агрессии» Кремля можно противостоять не только военной силой.

«Если перефразировать известного британского государственного деятеля Бенджамина Дизраэли: мы не будем побеждать Россию, мы превзойдем ее… Сегодня единственный сигнал для Москвы: цена будет постоянно расти, пока российские войска не покинут Донбасс и Крым», — сказал Порошенко.

Он также заверил, что Украина начнет переговоры с РФ по разным вопросам только после того, как Россия «вернет Украине Крым и выведет войска из Донбасса».

Как сообщалось, на Мюнхенской конференции бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Украину. Согласно документу, в Донбасс предполагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. При этом миротворческую миссию должна возглавить Швеция.