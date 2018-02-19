Калуга, 19 февраля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Проводы Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец», что в Калужской области, стали грандиозным скандалом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в минувшую субботу, 17 февраля, вместо традиционного чучела Масленицы здесь умудрились спалить 30-метровую фигуру из узких неких деревянных сегментов, выполненную в форме готического здания, внешне явно напоминающего католический костел. Автор этого арт-объекта, известный художник Николай Полисский недвусмысленно назвал свое произведение «Пламенеющая готика».

Скриншот видео YouTube страницы Канал POKLONKA Сжигание храма под Калугой

«Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась «Пламенеющая готика». У гостей Никола-Ленивца будет короткая возможность поймать это мгновение всего единственный раз и сохранить в памяти надолго. Так и должно работать искусство», — цитирует художника официальный сайт арт-парка «Никола-Ленивца».

На том же сайте уточняется, что так называемая «Пламенеющая готика» — это некий архитектурный стиль, популярный во многих странах Европы в XV веке. Такое название он получил благодаря похожим на языки пламени узорам орнаментов и удлиненным фронтонам и вершинам арок. Впрочем, скульптор Полисский решил сделать «пламенеющую готику» реально пламенеющей. К тому же его собор из хвороста пылал под некое музыкальное оформление, что, по словам очевидцев зрелища, было «жутковато».

Оригинальное действо произвело крайне неоднозначное и неприятное впечатление: социальные сети взорвались негодованием. На «Пылающую готику» Полисского отреагировал телеведущий и пародист Максим Галкин. Он, как и многие другие, не понимают, «зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл?»

«Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?.. Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит, неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит, беззащитной», — недоумевает Галкин.

В Калужской епархии корреспонденту ИА REGNUM отказались прокомментировать данное событие и предложили воспользоваться опубликованным в СМИ заявлением заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который считает, что организаторов случившегося в Никола-Ленинвце следует проверить.

Скриншот видео YouTube страницы Канал POKLONKA Сжигание храма под Калугой

«Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы», — сказал Кипшидзе.

Портал «Калужские новости» приводит своё мнение о данном инциденте:

«Никто не напомнил Кипшидзе, что церковь от государства в нашей стране отделена, что Масленица праздник языческий, что жгли в праздник арт-объект, а не церковь, и что делали это на территории арт-парка, а не монастыря».

Готов к диалогу со всеми несогласными и «виновник» происшедшего в калужском арт-парке «Никола-Ленивец» Николай Полисский.

«Этот стиль был использован не только в создании готических культовых сооружение, но и в архитектуре светских зданий: замков, университетов, судов. Ничего культового в моем арт-объекте не было. Естественно, отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костёр, который выстроен в стиле готического здания… Обращаюсь ко всем, для кого моя работа показалась оскорбительной. В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм», — написал Полисский на своей страничке в социальной сети.

Скульптор также выразил готовность в том случае, если представителями католической или православной церквей обнаружат что-то кощунственное, «использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению, насколько это возможно в современном мире».

«В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять. Сегодня прощённое воскресенье, и я прошу у всех православных и не православных христиан простить меня Христа ради», — добавил Полисский.

Заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал это заявление скульптора Полисского «весьма конструктивным».

«Очень важно иметь диалог с культурным сообществом, многие представители которого исходят из важности уважения достоинства верующих людей, независимо от того, к какой религии они относятся», — цитирует представителя РПЦ «Интерфакс».

Кипшидзе также заявил, что верующие не виноваты в том, что увидели в горящем сооружении готический собор. Представитель РПЦ добавил, что этого можно было бы избежать, если бы коммуникация с деятелями культуры велась «более активно и заинтересованно».

Столичный художник и скульптор Николай Полисский известен своими неординарными арт-объектами. Среди них: ландшафтная масштабная инсталляция «Вселенский разум», инсталляция из дерева «Границы империи», инсталляция из дерева и лозы «Большой адронный коллайдер».