Ярославская область, 19 февраля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В поселке Борок Ярославской области медицинская амбулатория получила лицензию и начала работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

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Борок является наукоградом, созданным вокруг Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук. Больница ранее находилась в ведении Федерального агентства научных организаций России. ФАНО прекратило финансирование медицинского учреждения в прошлом году. Медобслуживание было передано на уровень региона.

В амбулатории работают 9 человек, ранее в больнице трудилось 73 человека. Здесь работают участковый терапевт, педиатр, стоматолог, акушер-гинеколог. Стационарное лечение жителям Борка придется проходить в районном центре — Новом Некоузе.

«Наша больница еще имеет 13 фельдшерских пунктов в районе, структурное подразделение в поселке Октябрь и такую же амбулаторию в поселке Волга. Причем в Борке жителей меньше, а число работающих в амбулатории больше. Например, в новой амбулатории есть свой стоматолог, который будет работать не только в Борке, но и в нашей больнице», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный врач Некоузской ЦРБ Лидия Лебедева.

Осталась проблема с офтальмологом, но, скорее всего, этот специалист появится в Борке в ближайшее время. Кроме того, в экстренных случаях пациентов обещают возить в Новый Некоуз на машине ЦРБ. Всего в поселке проживает 1740 человек.