Калуга, 19 февраля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Калужской области растёт количество водителей, которые снова садятся нетрезвыми за управление автомобилем, будучи уже один раз привлечены к ответственности за вождение в пьяном виде. Как сообщила 19 февраля ИА REGNUM старший помощник прокурора района Мария Бубнова, в 2017 году мировым судьями осуждено 60 таких водителей. Это на 11 лиц больше, чем в 2016 году.

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Так, четырём водителям в 2017 году было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, Кроме того, нарушителей суд лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок от двух до трёх лет.

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За управление автомобилем в пьяном виде калужские водители также поплатились свободой (сроки назначались условно), были приговорены к обязательным работам.

Лицам, которые своевременно не оплатили штраф, наказание будет заменено на более строгое. Этот вопрос в настоящее время решается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Калужской области к 240 часам обязательных работ был приговорён депутат думы города Спас-Деменска. Он был признан виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также парламентария на три года лишили водительских прав.