Санкт-Петербург, 19 февраля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Предварительные результаты кадастровой оценки недвижимости, расположенной на территории Санкт-Петербурга, будут готовы, ориентировочно, к июню 2018 года. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная реки Фонтанки

Процесс государственной кадастровой оценки недвижимого имущества в Северной столице уже начался. Оценке подлежат объекты, учтенные по состоянию на 1 января 2018 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Оцениваться будут все объекты недвижимости физических и юридических лиц, а также объекты государственной собственности, в том числе дома, квартиры, комнаты, помещения, здания, сооружения, строения, земельные участки, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства и единые недвижимые комплексы.

В апреле 2018 года будет завершена группировка объектов оценки, ее результаты будут доступны на сайте КИО, собственники объектов смогут сделать свои замечания по корректности отнесения своей недвижимости к той или иной группе, что прямым образом влияет на величину кадастровой стоимости.

Как ожидается, к июню 2018 года будут доступны и сами предварительные результаты кадастровой оценки. Они будут размещены на сайтах КИО и ГБУ «Кадастровая оценка». Любой собственник сможет ознакомиться с рассчитанной экспертами кадастровой стоимостью принадлежащего ему объекта.

«Ознакомившись с результатом кадастровой оценки, собственники в течение трех месяцев с момента их опубликования смогут направить в ГБУ свои замечания для уточнения данных по своим объектам, существенным образом влияющих на кадастровую стоимость, например, объем здания, материал стен, вид разрешенного использования земельного участка и т.п.», — обещают в смольнинском комитете по имуществу.

Итоговые результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости будут утверждены в конце 2018 года. Новая кадастровая стоимость недвижимости на территории Санкт-Петербурга вступит в силу с 1 января 2019 года.

Для справки:

Кадастровая стоимость используется в целях налогообложения недвижимого имущества, в том числе при расчете земельного налога, а также при определении выкупной стоимости государственных земельных участков в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Оценка проводится в связи с вступлением в силу федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», определившего новый порядок проведения государственной кадастровой оценки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Петербурге установлена предельная ставка налога на имущество физических лиц в размере 2% от кадастровой стоимости объекта, если он стоит дороже 300 млн рублей. В 2019 году минимальную площадь недвижимости, налог на которую рассчитывают по кадастру, снизят с 3 тыс. кв. метров до 1 тыс. кв. метров. В 2020 году начнется четырехлетний период, в течение которого ставка налога на такое имущество организаций и физических лиц будет увеличиваться на 25%.

По данным городских властей, в Петербурге есть около 15 тыс. объектов недвижимости больше 1 тыс. кв. метров по площади, а владельцев жилья дороже 300 млн рублей — около 60-ти.