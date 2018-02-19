Москва, 19 февраля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Роскосмос может передать российский сегмент Международной космической станции (МКС) в концессию группе компаний S7. Об этом 19 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на источник в госкорпорации.

S7space.ru Компания S7 Space

По информации издания, в Роскосмосе считают идею частно-государственного партнёрства в космосе соответствующей видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства.

«Роскосмос» рассмотрит предложения компании S7 по возможной совместной эксплуатации российского сегмента МКС, когда они поступят», — заявили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов высказал идею взять российский сегмент МКС в концессию. Компания готова взять российскую часть станции в 2022 году. Осенью 2017 года S7 и Роскосмос вели переговоры о сотрудничестве по пилотируемой тематике.

Также отмечается, что официальное предложение может быть направлено Роскосмосу в 2018 году. К его разработке планируется привлечь специалистов ракетно-космической отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США могут прекратить выделять средства из бюджета на финансирование Международной космической станции (МКС).

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