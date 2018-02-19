Тутаев, Ярославская область, 19 февраля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий полагает, что город Тутаев не будет переименован в Романов-Борисоглебск. Об этом он рассказал на пресс-конференции 19 февраля.

Тутаев

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ярославская областная дума в 2016 году обратилась в Госдуму РФ с законопроектом о возвращении Тутаеву исторического наименования. В первом чтении Госдума приняла проект закона большинством голосов. Однако затем жители города на встрече с тогда врио губернатора Дмитрием Мироновым заявили, что их мнение не было учтено. В результате глава региона пообещал провести референдум. Референдума не произошло, но в сентябре 2017 года одновременно с выборами губернатора в Тутаеве прошел опрос общественного мнения, где две трети жителей высказались против переименования. Госдума же приостановила рассмотрение закона.

«Я думаю, что решение Госдумы будет отрицательное», — сказал Михаил Боровицкий.

Романов-Борисоглебск был переименован в Тутаев в 1918 году в честь красноармейца Ильи Тутаева, погибшего в дни подавления белогвардейского восстания в Ярославле.