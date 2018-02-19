Москва, 19 февраля, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг бездоказательно обвиняет Россию в якобы нарушении договора по РСМД и попытках развязать ядерную гонку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в проведении ядерных учений, модернизации ядерного арсенала и провоцировании новой «ядерной гонки»

«Давление американской партии войны на Белый Дом и руководство НАТО с целью расширения Альянса на восток для так называемого «сдерживания» нашей страны диктует рост военных бюджетов и наращивание гонки вооружений. Очередная попытка оправдать политику НАТО — это убедить мировую общественность в агрессивных намерениях России. Именно это является основной целью заявлений Столтенберга», — уверен парламентарий.

В Госдуме расценивают такие действия как очевидное стремление больных русофобией политиков в США и ряде стран Европы, которые предпочитают конфронтацию диалогу, любым способом сохранить антироссийскую риторику во внешней политике Запада и помешать налаживанию отношений между Россией и странами Европы, которые активно ищут выход из расставленного США внешнеполитического капкана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») расценил заявление генсека НАТО как приглашение к гонке вооружений, однако парламентарий уверен, что Россия не будет втягиваться в этот процесс.