Тель-Авив, Израиль, 19 февраля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Группа из шести израильских исследователей завершила 18 февраля четырехдневную симуляцию проживания на Марсе, заявили в министерстве науки и технологий страны, сообщает британское агентство Reuters.

Haaretz.com Эксперимент D-Mars

Эксперимент проводился в пустыне Негев, поблизости от населенного пункта Мицпе-Рамон. Прилегающие к нему территории напоминают своими условиями поверхность Марса. В ходе эксперимента исследовались различные области, относящиеся к будущей миссии на красную планету, в том числе работу спутников связи, психологическое воздействие от нахождения в столь негостеприимных условиях. Также отрабатывались процедуры замера радиации и поиска признаков жизни.

По словам участника, профессора ядерной физики из Еврейского университета в Иерусалиме Гая Рона, проект направлен не только на поиск новых подходов к определению будущей миссии на Марс, но и в повышении интереса общественности.

«Проект D-Mars лишь наполовину имеет научную цель, на другую половину он направлен на работу с общественностью», — подчеркнул он.

«Значительная часть этого проекта состоит в том, чтобы вызвать интерес к космосу у общества и у учащихся», — добавил он.

Проект D-Mars проводился впервые в Израиле в сотрудничестве с Космическим агентством страны. Он является лишь частью многочисленных симуляций полета на Красную планету, проводящихся по всему миру.