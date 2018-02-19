Москва, 19 февраля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. АФК «Система» для выплаты 40 млрд рублей «Башнефти» воспользуется кредитной линией «Сбербанка», говорится в сообщении компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Кредитная линия открывается сроком на пять лет под залог акций МТС, которые станут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Общая сумма кредита составляет 105 млрд рублей.

На исполнение обязательств АФК «Системы» по мировому соглашению с «Башнефтью» будут выбраны 40 млрд рублей. Остальные средства пойдут на рефинансирования кредитных обязательств корпорации, по мере необходимости.

По условиям соглашения со «Сбербанком», АФК «Система» имеет право досрочно погасить кредит, а также вести инвестиционную деятельность без согласования с кредитором. По согласованию с кредитором компания должна выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных не за счет монетизации активов.

Напомним, мировое соглашение в споре по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии о взыскании 170,6 млрд рублей с АФК «Система» и АО «Система-Инвест» было утверждено Арбитражным судом Башкирии 26 декабря 2017 года.

«Система» и ее «дочка» обязались выплатить «Башнефти» в три этапа 100 млрд рублей. Компании уже перечислили 20 млрд рублей 28 декабря 2017 года. 40 млрд «Система» должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.

Для перечисления второго транша «Система» заключила соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о передаче ей 40 млрд рублей под залог 90,47% акций БЭСК и 52,08% акций «Детского мира».