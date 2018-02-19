Калуга, 19 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В Калуге отметили 100-летний юбилей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. История ведомства началась 14 января 1918 года, когда Советом народных комиссаров был принят Декрет о комиссиях для несовершеннолетних, в соответствии с которым упразднялись суды и тюремное заключения для малолетних, а дела о несовершеннолетних до 17 лет стали передаваться в комиссию для несовершеннолетних.

Городская дума Калуги «Спустя сто лет неизменной осталась важная и ответственная миссия по защите подрастающего поколения»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летию комиссии, приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель городского головы Калуги, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юрий Моисеев, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.

«Комиссия по делам несовершеннолетних — уникальное российское ведомство, призванное защищать права детей от жестокости, насилия, негативных влияний асоциальной среды, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — Сегодня, спустя сто лет, неизменной осталась ваша важная и ответственная миссия по защите подрастающего поколения. Вы работаете с особой категорией людей — с детьми и семьями, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации, с теми, кому требуется особое, внимательное отношение, забота и поддержка. От вашего профессионализма, терпения, чуткости зависит судьба ребенка и семьи, в которой он воспитывается. Вы не жалеете сил и времени, чтобы помочь детям вырасти достойными людьми, полноправными гражданами нашего общества! От имени депутатского корпуса Калуги я выражаю глубокую благодарность всем, кто посвятил себя этому делу, за терпение, опыт и профессионализм. Пусть ваша деятельность всегда приносит только положительный результат!».

Членам комиссии были вручены почётные грамоты.