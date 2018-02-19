Москва, 19 февраля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. В Москве с начала февраля выпало 63 мм осадков при средней норме в 36 мм. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Таким образом, синоптики зафиксировали почти двукратное превышение нормативов выпадения снега в Москве. Отмечается, что и 19 февраля жители столицы России увидят снегопад.

«Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Местами гололедица», — приводят прогноз на понедельник специалисты службы погоды.

Также сообщается, что 16 февраля на территории столичного региона выпало около 25% месячной нормы осадков. На 19 февраля максимальная температура воздуха в столице не превысит −1…−3 °C.

Напомним, по данным метеослужбы, температура воздуха в Москве начнет понижаться к 20 февраля. В ночные часы температура воздуха в столице будет составлять −13…−15 °C, по области возможно понижение до — 20 °C. 21 февраля днем синоптики обещают −8…−10 °C. Днем 22 февраля ожидается −10…−15 °C.

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В ночь на 23 февраля температура воздуха опустится до −18…−23 °C, в Московской области до — 27 °C. Временами пройдет небольшой снег.