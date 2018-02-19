Ярославль, 19 февраля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области заплатит 1,5 миллиона рублей за социологическое исследование. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Открытый конкурс на проведение социсследования в 3 городских округах и 17 муниципальных районов Ярославской области выложен на сайте госзакупок. Правительство региона путем личного интервью хочет узнать — как жители относятся к эффективности и информационной открытости деятельности органов государственной власти Ярославской области и местного самоуправления, а также получить оценку аудитории местных СМИ.

Общая численность выборки — не менее 380 человек в каждом городском округе или муниципальном районе Ярославской области. Всего будет опрошено не менее 7600 человек по 20 муниципальным районам и городским округам региона.

Помимо определения уровня доверия к власти и СМИ опрос должен выявить уровень социальной напряженности в Ярославской области.

Напомним, в конце прошлого года власти Ярославской области объявляли закупку на 1,4 млн рублей для того, чтобы провести опрос жителей по теме «Оценка уровня информированности населения о деятельности органов власти Ярославской области региональными телеканалами».