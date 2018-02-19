Калуга, 19 февраля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается расти число заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора, на минувшей неделе было зарегистрировано 8598 случаев ОРВИ и гриппа, что на 11,8% выше, чем на предыдущей. Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, но темп прироста наиболее значительный у взрослых (24,9%). Наибольшее превышение пороговых показателей заболеваемости отмечают у детей раннего возраста. Зарегистрировано 12 случаев гриппа у жителей Калуги, в том числе у пяти взрослых и семи детей в возрасте до 14 лет.

drpepperscott230 ОРВИ

Вирусологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» с начала эпидемического сезона проведены вирусологические исследования материала от 345 больных респираторными инфекциями и гриппом. Положительные результаты дали 183 пробы (5,5%), из них лабораторно подтвержденного гриппа — 13.

За неделю с респираторными инфекциями в стационары медицинских организаций области было госпитализировано 106 больных, что на 9,3% больше, чем ранее (97 человек).

Образовательная деятельность приостановлена в Калуге в 42 классах 12 школ, в 2 классах в 1 школе города Кирова, в 27 классах в 5 школах Людиновского района и закрыты полностью по 1 школе в Мосальском и Хвастовичском районах.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области заявили о выполнении плана по вакцинации от гриппа. К ноябрю 2017 года в регионе было привито 359 тыс. детей и взрослых, что составляет 100% от регионального плана.