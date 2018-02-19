Барнаул, 19 февраля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Минсельхоз РФ в очередной раз продемонстрировал своё отношение к бедам аграриев, которые до сих пор не могут продать выращенный урожай зерновых по приемлемым ценам. Денег на новую посевную, которая не за горами, катастрофически не хватает, но вместо того, чтобы провести государственные интервенции, государство направило все усилия на зерновой экспорт.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM АПК

«Сегодня необходимости проводить интервенции нет. Выработан новый механизм, который эффективно работает. 500 тыс. тонн зерна из 3 миллионов уже вывезли», — заявил журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Российского инвестиционного форума. Его слова цитируют «Крестьянские ведомости».

А слова министра о том, что эксперты зернового рынка вместе со специалистами Минсельхоза готовят сейчас цены, по которым в случае необходимости интервенции состоятся, скорее всего, так словами и останутся.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Поле в Алтайском крае

Напомним, государство использует механизм интервенций, чтобы регулировать внутренний рынок. Его смысл заключается в том, чтобы осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен, закупить зерно у производителей для их поддержки. А в осенне-весенний период — продать урожай, чтобы сдержать рост цен. Но ни в конце 2017 года, ни в январе 2018 года, вопреки обещаниям государственных чиновников, зерновые интервенции в России не проводились. Не было даже «точечных» закупок, на которые рассчитывали самые хлебные и самые пострадавшие от кризиса перепроизводства регионы: Алтайский край, Омская, Иркутская и Новосибирская области, Зауралье и некоторые другие. Между тем за пшеницу 4-го класса крестьянам платят не более 6 тыс. рублей за тонну, тогда как её цена на экспорт — в два раза больше.

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«У нас самый высокий урожай с советских времен, и это принимается за достижение. Наш регион находится далеко от основных рынков потребления, и рекордные цифры по стране позитивно на нас не отражаются, скорее в худшую сторону работают. Пока наши аграрии соберут урожай, западные регионы все рынки уже заняли. В итоге красивые отчеты звучат как из федеральных, так и из местных телеканалов, а омские аграрии страдают от низкой цены», — заявил недавно член координационного совета Союза предпринимателей Омской области Дмитрий Галаванов.

В Томской области, которая в 2017 году показала второй результат в Сибири (после Красноярского края) по сбору зерна (свыше 361 тысячи тонн), с кризисом перепроизводства решили справляться, отправляя выращенное на корм скоту. По словам заместителя губернатора области Андрея Кнорра, дальнейшее наращивание валовых объемов сбора зерновых должно идти только после анализа возможностей предприятий Томской области: мощностей хранения, объектов переработки, рынков сбыта.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

В Новосибирской области и Алтайском крае после создавшейся острой проблемы с реализацией зерна всерьез опасаются за проведение предстоящей посевной кампании.

«Всё это из-за проблемного прошлого сезона: урожая было слишком много, и сельхозпроизводителям некому было его продать. Зерно гнило, аграрии разорялись», — пишет sib.fm.

Не только новосибирские, но и алтайские крестьяне так и не продали зерно по достойным ценам.

«Той помощи, что нам перепала от государства (150 рублей на гектар), хватило на четыре куба солярки. Но о развитии говорить не приходится. Оно возможно, когда есть хотя бы двадцатипроцентная рентабельность. Вот и начали многие аграрии бизнес распродавать. Знаю многих, кто нанялся затем на работу в крупные агрофирмы», — пояснял ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель крестьянской-фермерского хозяйства в Шипуновском районе Владимир Жданов.

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«Аграриям пришлось продать почти 40 тысяч тонн зерна по ценам значительно ниже себестоимости. Экономические итоги работы в сельском хозяйстве ожидаются хуже, чем в 2016 году. По-прежнему низок уровень заработной платы, общая прибыльность сельхозпредприятий также снизилась», — сожалеет врио губернатора Андрей Травников.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Настоящей головной болью становится и покупка дизельного топлива. Если еще неделю назад на заседании правительства называлась оптовая цена летнего дизеля в 43 тыс. рублей за тонну, то теперь аграриев стращают совсем другими ценниками. В фермерском сообществе на полном серьезе говорят, что дизель может подскочить в цене до 48 тысяч за тонну, отмечает ИД «Алтапресс».

Очевидно, что в сложившейся ситуации на финансирование сельского хозяйства государство должно было выделить больше средств. Однако, несмотря на разговоры о господдержке, на деле все иначе.

«В этом году господдержка будет существенно ниже, чем это было заложено в госпрограмме развития сельского хозяйства. Заложено в федеральном аграрном бюджете более 300 млрд рублей, а дадут 240 млрд. На десятки процентов меньше, чем это было заложено изначально в госпрограмме», — отмечает в интервью «провэд.рф» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

Так что радость Минсельхоза РФ от рекордного урожая (Россия в 2017 году собрала порядка 140 тыс. тонн в бункерном весе) аграрии не разделяют.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка овса на Алтае

Напомним, ранее председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко высказывал мнение, что упавшая цена зерновых — результат деятельности крупных российских агрохолдингов и трейдеров, которые поставили цель ударить по мелким и средним сельхозпроизводителям, у которых нет своих больших хранилищ.

То, что государство поддерживает в первую очередь крупные агрохолдинги и значительно меньше внимания уделяет фермерам и личным подсобным хозяйствам, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отмечал и директор Центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин.