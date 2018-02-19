Ярославль, 19 февраля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. 19 февраля представители родительского комитета учеников школы №33 обратились с открытым письмом в адрес губернатора Ярославской области. Они просят проверить законность возведения пристройки вплотную к спортзалу учебного заведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родители просят вмешаться региональные власти

Представители родительского коллектива бьют тревогу уже не первый месяц. Поводом стало строительство, ведущееся вплотную к зданию школы.

«В августе 2017 года на месте открытого корта (оборудованной спортивной площадки на эксплуатируемой кровле здания) частной фирмой ООО «ГрандЭнергоПлюс» были начаты строительные работы, которые имеют своей целью возведение на данном месте частной коммерческой недвижимости. Несмотря на то, что пока планируемое использование возводимых площадей заявлено как «спортивный зал», такой объект по своей сути не перестает быть частной недвижимостью, т. к. строительство ведется за счет частных средств, а результат планируется как собственность частной фирмы, которая потом сможет изменить вид использования помещения на любой другой», — пишут в обращении родители.

Они отмечают: сразу стало очевидно, что строящийся объект перекрывает все существующие окна спортивного зала, так как глухая стена возводится вплотную к окнам зала (расстояния между существующей стеной и новой нет никакого!). Причем проемы окон не переделывают, а оставляют в существующем варианте. Возникают вопросы — как запланирован отвод от них дождевых и талых вод, а также уборка естественного мусора и снега, который однозначно будет попадать в образующиеся сильно узкие ниши, причем окна даже нельзя будет открыть.

В процессе строительства и реконструкции задействованы помещения, принадлежащие на праве оперативного управления школе: внутренние лестничные клетки, ведущие с улицы на эксплуатируемую кровлю и расположенные в задней части здания. В результате строительства такие помещения станут обособленным объектом, который обслуживает частную недвижимость, а не спортивный корт школы. При этом родители особо отмечают, что эти помещения у школы никто не изымал и в частную собственность никто не передавал.

Кроме того, как стало известно родителям, обеспечение электричеством нового объекта застройщик планирует провести от сетей школы, которые сами находятся в крайне изношенном состоянии (начало эксплуатации 1937 год) и просто не выдержат новую нагрузку. Прокладка новых сетей либо затронет земельный участок школы, на который наложены охранные обязательства по всей территории, либо приведет к необходимости вскрывать все полы первого этажа школы.

«Обращаем внимание, что реконструкция проводится по проекту 2005 г. (адаптации проекта с 2005 г. ни разу не проводилась), строительные нормы и правила для объектов, предназначенных в последствии для посещения множеством лиц, на настоящий момент существенно изменились, утверждены новые правила землепользования и застройки, которые никак не позволяют увеличивать плотность застройки путем такой реконструкции, т. к. в данном случае будет невозможно установить режим строительных работ, режим последующего доступа к объекту, возможный вид использования земельного участка соответствующий территориальной зоне и т. д и т. п», — сообщают в обращении члены родительского комитета .

По их данным, реконструкция происходит даже без огораживания площадки строительства, непосредственно под открытыми монтажными элементами и краном на данный момент занимаются дети. Школа обязана проводить уроки физкультуры на улице, поэтому, максимально удаляя детей от зоны работ, преподаватели и дети вынуждены ютиться в дальнем углу участка школы, так как иной площадки для них теперь нет.

Эта ситуация уже заинтересовала прокуратуру Ярославля. Прокурором подготовлен иск который находится на рассмотрении в Кировском районном суде г. Ярославля.

Родители же провели свое расследование, где упоминается и фамилия действующего депутата муниципалитета Ильи Горохова:

«Идея реконструкции здания школы появилась у ООО «ГрандЭнергоПлюс» (единственный бенефициар Горохов Илья Владимирович) в 2005 году. В 2007 году на основании заявки, поступившей от ООО «ГрандЭнергоПлюс», город согласился рассмотреть проект реконструкции, но после его разработки, в связи с чем было выдано разрешение на проектирование и выдвинуты множественные условия, необходимые для проектирования, в том числе условие согласования проекта с архитектурой города Ярославля. Выдвинутые условия проектирования представлены в материалах судебного дела, там же прослеживается и отсутствие фактов их выполнения», — отмечают родители.

Они пишут, что приблизительно в 2016 году Илья Горохов продал долю в ООО «ГрандЭнергоПлюс» гражданину Б., тем самым продается и проект в том виде, в каком он существовал на дату продажи, то есть со множеством недоделок.

«Если Горохов И. В. лишь формально проводил необходимые для продления разрешения на строительства работы, то Б. со всей рьяностью взялся за дело. И мы получили в конце лета стремительно возводимые конструкции, закрывающие «наше небо», делающие невозможным занятие детей на улице вообще, то есть абсолютно! На настоящий момент у ООО «ГрандЭнергоПлюс» отсутствует разрешение на строительство/реконструкцию здания, по причине его не продления в 2017 г., а по факту выдачи самого разрешения на реконструкцию в 2010 г. прокурором заявлены требования о незаконности данного действия. У ООО «ГрандЭнергоПлюс» отсутствует договор с городом на проведение реконструкции объекта, находящегося в муниципальной собственности, такой договор, или соглашение, никогда не подписывался, разрешение на реконструкцию здания и помещений школы город не давал», — говорится в обращении.

Родители спрашивают: почему в угоду интересам юридического лица бесплатно (без внесения средств в бюджет города) только одним документом — разрешением на строительство, отдано право на реконструкцию здания, на 95% находящегося в муниципальной собственности, причем в ущерб существующему объекту — спортивному залу школы?

Авторы обращения просят губернатора поручить провести проверку законности выдачи разрешения на строительство, поручить провести проверку законности действий застройщика ООО «ГрандЭнергоПлюс», а также лично принять инициативную группу представителей родительского комитета школы по данному вопросу.