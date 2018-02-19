Москва, 19 февраля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Планы США по развитию ядерного оружия провоцируют гонку вооружений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

США опубликовали новые версии оборонительной стратегии и ядерной доктрины. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и провоцировании ядерной гонки.

«Несомненно, эти документы, имеющие наступательный, если не сказать агрессивный характер, учитываются при уточнении направленности военного строительства России. Оцениваем их как «приглашение» нашей стране и другим геополитическим оппонентам США к новой гонке вооружений», — заявил Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в РФ.

При этом парламентарий напомнил слова президента РФ — глава государства уверен, что происходящие провокации не втянут страну в гонку вооружений. В качестве аргумента, почему Россия не станет участвовать в гонке вооружений, Шаманов указал принцип Александра Суворова, по которому живет страна, — «не числом, а умением будем защищать наши национальные интересы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия много раз отвергала обвинения США в нарушении ДРСМД. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ хочет в полном объеме сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также «готова отвергать попытки США подвергнуть сомнению добросовестный подход» к соглашению.