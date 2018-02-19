* запрещённая в России организация

Москва, 19 февраля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В намерениях международной коалиции США серьезно бороться с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии усомнились в Российской Федерации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

"Я уже не раз говорил, повторю еще раз, — сказал Лавров. — У нас (властей РФ) все больше и больше фактов, которые позволяют усомниться в том, что наши западные коллеги из возглавляемой США коалиции всерьез готовы бороться с «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Глава МИД РФ напомнил, что группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является по решению Совета Безопасности террористической организацией.

Читайте также: Шиитские ополченцы в Ираке в очередной раз пригрозили США

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2018 г. коалиция США нанесла удар по сторонникам президента Башара Асада в Сирии. Удар был нанесен в долине реки Евфрат с применением боевых вертолетов, минометов, реактивных систем залпового огня.

Читайте также: МИД РФ допустил возможность гибели граждан от удара коалиции США в Сирии