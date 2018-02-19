Москва, 19 февраля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Москва предлагает остановить как можно скорее остановить боевые действия на территории Йемена и возобновить переговорный процесс. Об этом заявил 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр также отметил, что не существует альтернативного переговорам пути в процессе урегулирования йеменского конфликта.

«Нужно незамедлительно положить конец противостоянию и перейти к возобновлению переговоров, другого пути не существует», — подчеркнул он.

Лавров также отметил, что в йеменской ситуации российская сторона продолжит работать со всеми без исключения заинтересованными в остановке конфликта силами. По его словам, в Йемене набирает масштаб крупнейшая гуманитарная катастрофа.

«19 млн человек нуждаются в скорейшей помощи, медицинском обслуживании, просто в доступе к питанию, чистой воде», — подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, начиная с августа 2014 года В Йемене длится противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Акции протеста привели страну к хаосу и гражданской войне. После побед хуситов в процесс гражданской войны в стране вмешалась Саудовская Аравия и возглавляемая ею коалиция арабских государств.

Читайте также: Нобелевский лауреат обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в оккупации Йемена

В настоящее время боевые действия в стране продолжаются и приобретает более сложное измерение, вызванное рядом расколов в рядах противоборствующих группировок.

Читайте также: Хуситы совершили нападение на город в Саудовской Аравии