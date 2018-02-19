Обнинск, Калужская область, 19 февраля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В Калужской области спортсмены посоревнуются на звание лучших в пляжном волейболе. Как сообщили ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска, молодежный Кубок России «Кубок губернатора Калужской области по пляжному волейболу 2018» стартовал сегодня, 19 февраля, в городском спортивном комплексе.

katkaZV Пляжный волейбол

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В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 2001 — 2003 и 1998 — 2000 годов рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Калужской областей, Башкирии, Краснодарского края, Ростова-на-Дону и сборной Польши.

Волейбольные баталии на пляжном песке продлятся в первом наукограде России до 25 февраля.