Калуга, 19 февраля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Сегодня, 19 февраля, в Калужской области стартовал региональный этап курса «Профлаб», в ходе которого работники детских домов и домов-интернатов для детей с инвалидностью освоят новые формы взаимодействия с воспитанниками, научаться распознавать потенциал интеллектуального и физического развития ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты, курс состоит из семинаров и практикумов.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Преподаватели курса — эксперты по работе с детьми с тяжёлыми множественными нарушениями в развитии и ограниченными возможностями здоровья.

Пройдут в рамках проекта и семинары для специалистов органов опеки и попечительства Калужской области и волонтёров центра социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», работающих с людьми с инвалидностью.

Добавим, что в Калужской области ежегодно на протяжении десяти лет сокращается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, если в 2007 году их было 5262 человека, то в 2018 году осталось 2946 человек.

Напомним, три года назад в России началась реформа детских домов, которая должна улучшить жизнь сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году программа получила президентский грант на реализацию в Калужской области. Это первый выход «Профлаба» в регионы.

Выбор на Калужскую область пал не случайно. Автор курса Елена Береговая является куратором областного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. В течение 2018 года «Профлаб» пройдёт в Полотняно-заводском детском доме-интернате, Кондровском и Азаровском детских домах. Мониторинг этих учреждений ранее проводила экспертная группа по поручению совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.