Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Общий тон вокруг России на Мюнхенской конференции по безопасности в большей степени был антироссийским, однако по ряду вопросов нашу страну все же приходилось слушать, заявил член комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во время телемоста 18 февраля из Мюнхена со студией ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По словам Пушкова, выступления на Мюнхенской конференции по большей части были холодно-антироссийскими. Наиболее отличись в этом плане советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также польский премьер Матеуш Моравецкий.

Однако, отмечает Пушков, были выступления вполне разумные. В частности, он упомянул о Турции, Австрии и Франции, чьи представители не перечисляли Россию среди угроз, которые стоят перед НАТО.

«Я бы сказал, что в НАТО нет полного единства относительно России: кто-то считает нас противником, а кто-то считает необходимым партнером по целому ряду вопросов», — обобщил все выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Пушков.

Говоря конкретно о выступлении Макмастера, Пушков отметил, что оно содержало в себе всю квинтэссенцию антироссийской позиции, которая существует на Западе.

«Он назвал Россию ревизионистской державой. Он также под этим термином понимает Китай и Иран, то есть те страны, которые, по мнению администрации США, ставят под сомнение однополюсный мир во главе с Соединенными Штатами», — отметил член комиссии Совета Федерации по информационной политике, добавив, что США опасаются угрозы со стороны России их интересам и ценностям.

«В этом есть какая-то нервозность, на мой взгляд, и у Терезы Мэй она тоже чувствовалась. Зачем так много говорить, что кто-то угрожает самому могущественному альянсу в мире? Ведь НАТО объективно самый мощный, самый сильный военно-политический альянс в мире», — подметил Пушков, добавив, что это связанно с появлением экономических, военных и геополитических центров силы, включая Китай, Россию, Иран и КНДР, которые не подвластны НАТО.

По словам эксперта, именно эта нервозность ощущается в Мюнхене и отсюда такая агрессивная центрированность некоторых представителей Запада на антироссийской риторике.

Однако, по Ближнему Востоку, отмечает Пушков, у России настолько сильные позиции, что практически все, включая американцев, признают, что без участия нашей страны проблемы в регионе решены быть не могут и здесь придется с Россией выстраивать диалог.

Напомним, что 54-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 17 по 19 января в гостинице Bayerischer Hof. В мероприятии участвовали порядка 30 глав государств и 80 министерств.

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