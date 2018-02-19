Ярославль, 19 февраля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Компания, 60 процентов акций в которой принадлежит сыну генпрокурору РФ Игорю Чайке, начала заниматься вывозом твердых бытовых отходов в Дзержинском районе Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь почти весь район обслуживает ООО «Хартия»

Многие жители заметили, что на контейнерных площадках поменялись таблички с названием и контактами обслуживающей организации. Теперь это делает ООО «Хартия».

"Мы проводили конкурсные процедуры, и выиграла компания «Хартия». С 1 января они обслуживают Дзержинский район. Мы их работой довольны. По крайней мере, вывозить мусор стали намного лучше, они поменяли все контейнеры, импортные мусоровозы работают. Сотрудники производят двухразовый вывоз мусора с ежедневной фотофиксацией, у нас теперь проблем вообще не возникает. Контейнеры, которые иногда поджигают, меняют в течение суток», — прояснил корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Управдом Дзержинского района»Сергей Сенькичев.

По его словам, с приходом «Хартии» тариф на вывоз мусора не вырастет.

«Мы и не можем его поднимать, мы муниципальная компания, которая действует в рамках тарифа, определенного мэрией», — сказал он.

Компания «Хартия» оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы.

Свой «заход» на Ярославскую область «Хартия» начала через Углич, где весной 2017 года произошел «мусорный коллапс». С 1 апреля заниматься вывозом мусора начала «Хартия», которая без конкурсов и тендеров напрямую заключила договора с управляющими компаниями города.

Теперь, видимо, очередь дошла до Ярославля. Неудивительно, что выбран именно Дзержинский район — именно он первым перешел на обслуживание ЯрОблЕИРЦ, здесь же разгорелась скандальная «домофонная война».

Напомним, Игорь Чайка в последнее время проявляет очень активный интерес к Ярославской области и в Ярославлю в частности: в качестве подарка его жителям он оплатил часть новогоднего праздника на Советской площади.