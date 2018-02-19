Ярославль, 19 февраля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. На выборах президента страны более 4,5 тысячи жителей Ярославской области собираются голосовать по месту нахождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Общественной палате Ярославской области.

Выборы

«Из 4,5 тысячи человек, уже воспользовавшихся новым порядком, почти 3 тысячи сделали это через портал «Госуслуги», остальные — через территориальные избирательные комиссии и МФЦ», — сказал член ЦИК России Евгений Шевченко, который находится в Ярославской области с рабочим визитом.

Большинство будет голосовать 18 марта в пределах Ярославской области, 600 человек — в Московской области. Евгений Шевченко принял участие в заседании рабочей группы при Общественной палате Ярославской области по мониторингу хода избирательного процесса. Мероприятие посетили и два представителя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ: Карен Рейнхардт из США и Яцек Сладевски из Польши. Они наблюдают за подготовкой выборов в трех российских регионах.

Кроме международных представителей и наблюдателей от кандидатов и партий впервые на избирательных участках в единый день голосования будут работать независимые наблюдатели от Общественной палаты Ярославской области. Их список сейчас формируется.