Москва, 19 февраля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. 20 февраля, во вторник, в пресс-центре REGNUM состоится заседание секции МОИП (Московского общества испытателей природы) «Дегазация Земли».

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Заседание секции посвящено обсуждению теоретических и практических следствий биосферной концепции нефтегазообразования (БКН), разработанной и экспериментально проверенной в Институте проблем нефти и газа РАН.

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В программе заседания два доклада:

1. «Решение междисциплинарных проблем на примере биосферной концепции нефтегазообразования».

Доклад ведущего научного сотрудника Лаборатории газонефтеконденсатоотдачи пластов Института проблем нефти и газа РАН, кандидата физико-математических наук Азария Александровича Баренбаума.

2. «Неразведанные запасы углеводородов: недра Московского осадочного бассейна»

Доклад заведующего Центром координации исследований по повышению эффективности доразведки и разработки месторождений нефти и газа на поздней стадии их эксплуатации, ведущего научного сотрудника Института проблем нефти и газа РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрея Павловича Шиловского.

Начало мероприятия в 13:00.

Регистрация гостей и участников с 12:30

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Адрес пресс-центра:

Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж